صحيفة سبق

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً صارماً على صادرات النفط الإيرانية، ما حال دون تصدير طهران أي برميل نفط، مشيراً إلى أن أكثر من مليار برميل نفط وقرابة 2000 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بأمان خلال الشهرين الماضيين بدعم من القوات الأميركية.

قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن الجيش الأميركي يواصل العمل على إبقاء مضيق هرمز «مفتوحاً وآمناً» أمام حركة الملاحة التجارية، مشيراً إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأشار قائد «سنتكوم» إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حجم حركة الملاحة عبر المضيق، لافتاً إلى أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

وفيما يتعلق بإيران، قال كوبر إن بلاده تواصل فرض حصار صارم على صادراتها النفطية، مشدداً على أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأميركية.

وأكد قائد «سنتكوم» أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على تعزيز دفاعاتهم الجوية، مضيفاً: «نعمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية».

ووفق المعطيات الواردة في التصريحات، كانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا مرتين، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، اتفاقين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر، لكنهما انهارا سريعاً.

كما أعادت الولايات المتحدة فرض حصار على موانئ إيران وقيود على حركة سفنها في 13 يوليو (تموز) بعد انهيار اتفاق لوقف الحرب بينهما، في مسعى لحرمان طهران من مبيعات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للبلاد.