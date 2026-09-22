صحيفة سبق

رفعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهانيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، مؤكدة اعتزازها بما حققته المملكة من منجزات نوعية ونهضة تنموية شاملة ودور رائد إنساني وتنموي.

رفعت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، باسمها وباسم أمينها العام ومنسوبيها وأعضاء جمعيتها العمومية ومكاتبها حول العالم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وأكدت الندوة أن هذه المناسبة الوطنية تجسّد مسيرة وطنٍ حافلة بالبناء والتنمية والعطاء، وتستحضر ما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات نوعية ونهضة تنموية شاملة، وما تضطلع به من دور رائد ومبادرات إنسانية تسهم في خدمة الإنسان وتعزيز قيم التضامن داخل المملكة وخارجها.

وأعربت الندوة عن اعتزازها بما تشهده المملكة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، سائلةً الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويكتب لها مزيداً من التقدم والازدهار.