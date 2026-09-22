صحيفة سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مباشر استمر ثلاث ساعات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفاً المحادثات بأنها جيدة ومثمرة جداً، ومشيراً إلى قرب عقد جولات أخرى، رغم تهديده المتكرر بالقضاء على طهران إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات «مثمرة جداً» جرت، الثلاثاء، بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد ساعات من تهديده بالقضاء على طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر نحو ثلاث ساعات، واصفاً إياه بأنه كان «جيداً للغاية ومثمراً جداً»، مؤكداً أن محادثات أخرى مقررة «في المستقبل القريب جداً».

وجاء إعلان ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأفاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي كان حاضراً إلى جانب الرئيس، بأنه يشعر «بتفاؤل كبير» حيال هذه المحادثات. كما حضر الاجتماع صهر الرئيس جاريد كوشنر، الذي سبق أن شارك في مفاوضات مع طهران قبل توقفها في يونيو الماضي.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى تسوية، قائلاً على هامش لقائه مع مسؤول بريطاني في مقر الأمم المتحدة: «يريدون التحدث إلينا، والعلاقة تتطور، لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وهم يدركون ذلك».

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل المحادثات، فيما لم تُعقد اجتماعات مباشرة معلنة بين البلدين منذ يوليو الماضي، حين انهار اتفاق مؤقت بعد أسابيع من توقيعه.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي وضع فيه خيارين أمام إيران: إما التوصل إلى اتفاق يتيح لها «إعادة البناء وإقامة بلاد أعظم مما كانت عليه»، وإما المواجهة الكاملة. وقال: «أو أقضي على الجمهورية الإسلامية وأقوم بذلك سريعاً، من دون أن أمنحهم فرصة لقتل الناس وتدمير البلدان مجدداً».

وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران في مرحلة ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، والتي يواجه فيها الحزب الجمهوري احتمال خسارة الغالبية.