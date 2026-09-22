صحيفة سبق

نفذت وزارة التجارة 14,529 زيارة ميدانية للأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة باليوم الوطني السعودي، وتركزت الجولات على التراخيص ونسب التخفيضات ووضوح الأسعار، فيما حررت الفرق الرقابية 819 مخالفة بيع فورية.

نفّذت وزارة التجارة 14529 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في مناطق المملكة كافة، للتحقق من التزام المنشآت بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وشملت عمليات التحقق التأكد من تراخيص التخفيضات وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات المعلنة، فضلاً عن بطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني المتضمّن السعر قبل التخفيض وبعده، مع الإفصاح الواضح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وحرّرت الفرق الرقابية للوزارة 819 مخالفة بيع فورية بحق المنشآت المخالفة، وفقاً لأنظمة حماية المستهلك.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية التخفيضات والعروض التجارية وصحتها عبر مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص، للاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالتخفيضات، التي تشمل «نوع التخفيضات ونسبتها ومدتها، إضافةً إلى بيانات المنشأة».