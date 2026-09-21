صحيفة سبق

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدين لممارستهما أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج). وجرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، مع استكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمان…

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وافدَين ضُبطا يمارسان أفعالاً تنافي الآداب العامة داخل أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم «المساج».

وأفادت الجهات الأمنية بأنه جرى إيقاف الموقوفَين فور ضبطهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة للبت في قضيتهما.

وفي السياق ذاته، أوقعت أمانة المنطقة الشرقية على المركز مخالفةً وفق لائحة الجزاءات البلدية، في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق الأنظمة والحفاظ على الآداب العامة.