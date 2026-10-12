صحيفة سبق

أطلقت الشرطة البولندية، اليوم الاثنين، عملية أمنية واسعة في المدارس شملت نشر أكثر من 20 ألف شرطي، عقب ثلاث هجمات طعن خلال أيام قليلة أسفرت عن إصابات في مؤسسات تعليمية. رئيس الوزراء دونالد توسك حذر من تصاعد تمجيد العنف عبر الإنترنت، فيما أعلنت السلطات تفتيش 80 ألف مدرسة واحتجاز 135 شخصاً.

أطلقت الشرطة البولندية عملية أمنية واسعة النطاق في المدارس يوم الاثنين، شملت نشر أكثر من 20 ألف شرطي، وذلك في أعقاب ثلاث هجمات طعن وقعت في مؤسسات تعليمية خلال أربعة أيام متتالية.

وجاءت هذه الخطوة إثر اجتماع طارئ عقده رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الأحد، تصدّى فيه لما وصفه بالاتجاه المتزايد للعنف بين الشباب، مؤكداً أن العنف يجري تمجيده في بعض أجزاء شبكة الإنترنت مما يترك أثراً ضاراً على الشباب.

وقال توسك: «لقد رصدنا تزايداً في الانبهار بالعنف، سواء في بولندا أو على مستوى العالم... إننا نشهد اتجاهاً قاتماً للعنف»، مشيراً إلى أن المحتوى الذي يروج للأيديولوجية النازية و«تقديس القوة»، فضلاً عن ألعاب الكمبيوتر العنيفة، تُعد عوامل رئيسية في هذا الصدد.

وفي مساء الأحد، أعلن وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي أن الشرطة ستنشر أكثر من 20 ألف شرطي في المدارس يوم الاثنين، مؤكداً: «لا بد من توجيه رسالة واضحة: لن يكون هناك أي تهاون مع أي هجمات تستهدف الأطفال البولنديين، ولا مع انزلاق الحياة العامة نحو الفوضى».

وأعلنت الشرطة يوم الاثنين أنها احتجزت 135 شخصاً منذ يوم الجمعة، وذلك في أعقاب عمليات تفتيش شملت 80 ألف مدرسة في أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، نفت السلطات البولندية الأنباء التي ربطت الهجمات بجماعة منظمة أو ما يُعرف بـ«تحدٍ عبر الإنترنت»، غير أن المخاوف الأمنية تصاعدت بعد الكشف عن إحدى الحوادث التي أفادت فيها الشرطة بأن صبياً ضُبط بحوزته مسدس وذخيرة وسكاكين، وكان قد صمّم نموذجاً لمدرسته داخل لعبة الفيديو «روبلوكس» (Roblox) ومحاكاة هجمات على الطلاب.

وكان أحدث هجوم بالسكين قد وقع يوم السبت، حين أُصيب ثلاثة أشخاص في كلية للتعليم العالي في العاصمة وارسو، ليكون بذلك ثالث هجوم من نوعه تشهده مؤسسة تعليمية في بولندا خلال أربعة أيام.