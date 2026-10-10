صحيفة سبق

آخر تحديث: 2026-10-10T07:15:52.085Z

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد مساء اليوم السبت في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة يعتلي الفائز فيها صدارة الترتيب، مع استئناف الدوري بعد توقف تزامن مع بطولة «خليجي 27» التي توّج بها المنتخب السعودي.

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد مساء اليوم السبت في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة يعتلي الفائز فيها صدارة الترتيب، مع استئناف الدوري بعد توقف تزامن مع بطولة «خليجي 27» التي توّج بها المنتخب السعودي.

موعد المباراة والنقل

تنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتُنقل عبر قناة «ثمانية 1».

المدرجات

أعلن نادي الهلال نفاد التذاكر العامة للمباراة، مشيرًا إلى أن تذاكر كبار الشخصيات لا تزال متاحة عبر تطبيق «Blu».

موقف الفريقين في الجدول

يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، حقق فيها 6 انتصارات مقابل خسارة واحدة، وسجّل 23 هدفًا واستقبل 5 أهداف. ويأتي الاتحاد رابعًا برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة، وسجّل 12 هدفًا واستقبل 6.

وكان الهلال قد أنهى الجولة السابعة في الصدارة يليه الاتحاد، قبل أن يرفع القادسية والنصر رصيدهما إلى 19 نقطة بعد خوض مباراتيهما في الجولة الثامنة.

أرقام الموسم والهدافون

يتقاسم ثلاثة لاعبين من الاتحاد صدارة هدافي الفريق برصيد 4 أهداف لكل منهم، هم جورج إلينيكينا ويوسف النصيري وستيفن بيرغوين. وفي الهلال يتصدر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدافي الفريق بـ4 أهداف، يليه روبن نيفيز بـ3 أهداف.

ودخل الهلال فترة التوقف بفوز عريض على التعاون 6-0، فيما فاز الاتحاد في جولاته الثلاث الأخيرة على النصر 2-1، والفيحاء 2-1، والفيصلي 3-1.

الغيابات والشكوك

تبقى مشاركة الثلاثي سالم الدوسري وثيو هيرنانديز وسافيتش معلّقة على المران الأخير للهلال، بحسب مدرب الفريق. وفي الاتحاد يُفتقد حامد الغامدي للإصابة في الرباط الصليبي، ويغيب حسن كادش بعد خضوعه لعملية جراحية في فنلندا إثر تمزق في العضلة الفخذية، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية حسام عوار، في حين عاد الكولومبي ريتشارد ريوس من مهمته الدولية.

تصريحات إنزاغي

قال الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، في المؤتمر الصحفي: «ندرك أهمية المباراة ونحن مستعدون لخوضها، خاصة بعد عودة لاعبينا الدوليين من مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم».

وعن قائد الفريق أضاف: «أنا سعيد جدًا بالعمل الجاد الذي يقدّمه سالم، وسنقيّم جاهزيته خلال المران الأخير، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المباراة». كما أشاد بمحمد العويس قائلًا: «سعيد جدًا بالمستوى المميز الذي قدّمه محمد العويس، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا».

تاريخ المواجهات

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في 21 فبراير 2026 على الملعب ذاته بالتعادل 1-1؛ إذ سجّل البرازيلي مالكوم هدف الهلال في الدقيقة الخامسة بتمريرة من سالم الدوسري، وأدرك حسام عوار التعادل برأسية في الدقيقة 53، وأكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين. وقبلها فاز الهلال على الاتحاد في جدة 2-0 في أكتوبر 2025.