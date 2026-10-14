صحيفة سبق

تنظم وزارة التعليم برعاية الوزير يوسف البنيان النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026 تحت شعار جودة معظّمة للأثر، يومي 9-10 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 20-21 أكتوبر 2026 في جامعة الأميرة نورة بالرياض، ببرنامج يشمل جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً مصاحباً.

تنظم وزارة التعليم، تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، النسخة الثالثة من «ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026»، وذلك تحت شعار «جودة معظّمة للأثر».

وينطلق الملتقى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و10 جمادى الأولى 1448هـ، المصادفين 20 و21 أكتوبر 2026م، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض.

ويقدم الملتقى برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تبادل التجارب المعرفية وبناء الشراكات بين مؤسسات القطاع غير الربحي العاملة في مجالَي التعليم والتدريب، ويشمل البرنامج عدة محاور، أبرزها: