صحيفة سبق

أدان ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي، مؤكدين أن استهداف أمن المملكة وتهديد سلامة الحرمين وقاصديهما اعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية، ومشددين على أن أمن السعودية ركيزة أساسية لأمن العالم الإسلامي واستقراره.

أدان ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاعتداءاتِ التي تنفذها الميليشيات الحوثية، مؤكدين أن استهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وتهديد سلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما، يمثل اعتداءً صارخاً على المقدسات الإسلامية، ويتنافى مع تعاليم الإسلام ومبادئه القائمة على حفظ الأنفس وصيانة الأمن وحقن الدماء.

وأبدى الضيوف رفضهم القاطع لكل عمل إجرامي يستهدف المدنيين أو يهدد أمن المملكة واستقرارها، مشيرين إلى أن أمن المملكة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأن ما تبذله من جهود في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما يحظى بتقدير المسلمين واعتزازهم.

وشدد الضيوف على أن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستهدف المملكة، وما تمثله من تهديد لأمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، محل إدانة ورفض قاطعين، مؤكدين أن أمن المملكة يمثل ركيزة أساسية لأمن العالم الإسلامي واستقراره.