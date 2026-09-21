صحيفة سبق

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، برعاية نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل الزنيدي، عن إطلاق مبادرة "هاكاثون ريادة AI" بالتعاون مع شركة BrightenX، بالتزامن مع اليوم الوطني، بهدف تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة في التعليم والأعمال وجودة الحياة والخدمات…

تحت رعاية نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض بالتعاون مع شركة BrightenX عن إطلاق مبادرة «هاكاثون ريادة AI» تحت شعار «ريادة ذكية.. لاقتصاد مستدام»، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل التقني والريادي.

ويُعدّ «هاكاثون ريادة AI» منصة وطنية تهدف إلى جمع المبتكرين ورواد الأعمال والمواهب التقنية والمبرمجين والمصممين، لتطوير حلول قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي تعالج تحديات واقعية وتحوّلها إلى مشاريع ونماذج أولية قابلة للتطبيق والنمو.

ويستهدف الهاكاثون أربعة مسارات رئيسية تغطي مجالات تقنية حيوية ومتنوعة، هي: التعليم وتنمية القدرات من خلال حلول ذكية تطوّر التعلم والتدريب وبناء المهارات، والأعمال والتجارة الذكية عبر ابتكارات ترفع الكفاءة وتدعم نمو المنشآت وتحسّن تجربة العملاء، وجودة الحياة والاستدامة بحلول تسهم في تحسين حياة الإنسان والمحافظة على الموارد، فضلاً عن الخدمات والحلول الرقمية من خلال تطبيقات ذكية لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وينطلق التسجيل في الهاكاثون ابتداءً من 22 سبتمبر، ويأتي هذا التعاون بدعم منظومة من شركاء النجاح تضم: بنك التنمية الاجتماعية، وتوطين القدرات، والصفحة الواحدة (One Page)، والعناية القانونية، وDeepTech Engineering.

ويتضمن البرنامج ورش عمل أكاديمية وتخصصية لبناء القدرات وتطوير النموذج الأولي ونموذج العمل التجاري، إضافة إلى جلسات إرشادية بمشاركة نخبة من الخبراء، ودعم المشاريع الواعدة وربطها بالمستثمرين والشركاء لضمان استدامتها ونموها.