صحيفة سبق

حدد باحثون نوعًا جديدًا من القطط البرية في غابات يونجاس السحابية في بوليفيا، في أول اكتشاف رسمي لنوع حي من القطط منذ أكثر من قرن. القط الصغير المسمى محليًا تيلكايو ويعرف علميًا باسم ليوباردوس تيلكايو، أُثبت تميزه عبر التحليل الجيني ويُرجح نشاطه الليلي.

حدّد باحثون نوعاً جديداً من القطط البرية الصغيرة يعيش في «الغابات السحابية» بمرتفعات بوليفيا، في أول اكتشاف رسمي لنوع حي جديد من القطط منذ أكثر من قرن من الزمن.

يُعرف هذا القط محلياً باسم «تيلكايو»، وينتمي إلى فئة «القطط النمرية» المنتشرة في أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية. وعثر عليه الباحثون في غابة «يونجاس» الخصبة، وهي منطقة جبلية تغطيها السحب وتلفها رطوبة عالية.

يبلغ طول القط نحو 46 سنتيمتراً ووزنه قرابة 1.4 كجم، مما يجعله أصغر من القطط المنزلية العادية. واستخدم الباحثون البيانات الجينية الوراثية لتأكيد أنه يمثل نوعاً مستقلاً لم يُعرف من قبل، وأطلقوا عليه الاسم العلمي «ليوباردوس تيلكايو»، مع الاحتفاظ باسمه المحلي.

وقالت باولا نوجاليس أسكارونث، المستكشفة في ناشيونال جيوجرافيك وإحدى معدّي الدراسة المنشورة في مجلة «كارنت بايولوجي»: «الفرو الذي يكسوه ذو لون بني فاتح، مع بقع غير منتظمة بأحجام الورود الصغيرة على جسمه».

ولا يُعرف حتى الآن سوى القليل عن الخصائص البيولوجية لهذا القط ونمط حياته. وأشارت نوجاليس أسكارونث إلى أن بقايا القوارض الصغيرة الموجودة في عينات من فضلاته تدل على أنها تشكّل جزءاً من نظامه الغذائي، فيما تشير تسجيلات الكاميرات الخفية إلى أنه قد يكون أكثر نشاطاً في الليل.

وقال يوناس ليسكروارت، عالم الأحياء التطورية من جامعة أنتويرب البلجيكية والمعدّ الرئيسي المشارك في الدراسة: «تقتصر المعلومات المتوفرة لدينا حالياً على الفردين الحيين اللذين فحصناهما، وعدد قليل من التسجيلات الملتقطة بالكاميرات الخفية».

وأحد هذين القطين ذكر يبلغ من العمر 10 سنوات، يعيش حالياً في محمية «سيندا فيردي» للحياة البرية، بعد أن كانت عائلة محلية ترعاه في منزلها.

وكانت القطط النمرية تُعدّ في السابق نوعاً واحداً، غير أن دراسات وراثية أجريت منذ عقود أشارت إلى وجود أنواع متعددة، وجاء هذا الاكتشاف ليؤكد تلك الفرضية بصورة رسمية.