صحيفة سبق

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى نيويورك لرئاسة وفد المملكة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة القضايا ذات الأولوية إقليمياً ودولياً.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

ويضم وفد المملكة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، وعددًا من المسؤولين في المملكة.

وتأتي مشاركة المملكة هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، حيث من المقرر أن تشهد المشاركة عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، والإسهام في الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والقضايا ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.