صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، تصحبها رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تشمل مدينة الباحة وعدداً من المحافظات المجاورة. وأوضح أن الحالة الجوية مستمرة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة ٨:٠٠ مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.