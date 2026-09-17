صحيفة سبق

حسمت وزارة الداخلية السورية الجدل حول توقيف إينال إسماعيل، شقيق الفنان لجين إسماعيل، مؤكدة أنه موقوف منذ أشهر على خلفية عمله السابق ضابط ارتباط في المكتب الأمني للفرقة الرابعة المرتبط بعمليات في الغوطة الشرقية، مع تسجيل أربع زيارات رسمية له، فيما لا تزال تفاصيل مسار قضيته القضائية غير معلنة.

دخلت قضية إينال إسماعيل، شقيق الفنان لجين إسماعيل، مرحلة جديدة بعد إقدام وزارة الداخلية السورية على الكشف عن تفاصيل توقيفه وأسبابه، في أعقاب تصريحات الفنان عن انقطاع أخبار شقيقه وجهله بمصيره.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية أن إينال إسماعيل جرى توقيفه قبل أشهر، موضحاً أنه كان يشغل سابقاً منصب ضابط ارتباط في المكتب الأمني لـ«الفرقة الرابعة» خلال عهد النظام السابق، وارتبط عمله بقوات عملت في منطقة الغوطة الشرقية.

وأظهرت سجلات الزيارات الرسمية تسجيل 4 زيارات لإينال إسماعيل خلال فترة احتجازه، في حين كان لجين قد أعلن عدم معرفته بمكان شقيقه أو مصيره، مما أثار تساؤلات حول ظروف التواصل معه خلال فترة التوقيف.

وكشفت صورة نُشرت لإينال إسماعيل أثناء وجوده لدى قوى الأمن الداخلي، أن توقيفه جاء على خلفية عمله السابق مع مؤسسات النظام، ودوره في نقل الأوامر والتوجيهات إلى مجموعات عسكرية في محيط الغوطة الشرقية.

وكان لجين إسماعيل قد نشر مقطعاً مصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه أن شقيقه أوقف بتهمة حيازة «هوية مزورة»، معرباً عن قلقه إزاء جهله بمكان وجوده وتفاصيل وضعه القانوني.

وبينما أكدت وزارة الداخلية توقيف إينال وقدّمت معلومات عن نشاطاته الوظيفية في عهد النظام السابق، تبقى التفاصيل المتعلقة بالمسار القضائي للقضية والتهم الرسمية الموجهة إليه بانتظار إعلان رسمي.