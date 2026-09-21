صحيفة سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد عبر الحوار. وأكدت أن رسالتها تنطلق من قيم التعايش والتكافل، مجددة التزامها ببناء قدرات الشباب وترسيخ ثقافة السلام عالمياً.

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر من كل عام، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار، ومساندة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل السلمية.

ويُخصص هذا اليوم عالمياً لتعزيز قيم السلام واللاعنف ووقف الأعمال العدائية.

وأكدت الندوة أن «السلام ليس مجرد غياب للنزاعات، بل هو أساسٌ للتنمية وحماية الإنسان وصون كرامته»، والبيئة التي تزدهر فيها المجتمعات وتنجح من خلالها برامج التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الشباب، مشيرةً إلى أن العمل الإنساني يكون أكثر قدرةً على تحقيق أثر مستدام حين تتوافر للمجتمعات مقومات الأمن والاستقرار.

وأوضحت الندوة العالمية أن رسالتها في خدمة الشباب والمجتمعات حول العالم تنطلق من قيم التعايش والتعاون والحوار والتكافل الإنساني، من خلال برامجها ومشروعاتها التعليمية والصحية والتنموية والإغاثية والشبابية، التي تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على الإسهام الإيجابي في مجتمعه.

وجدّدت الندوة، في هذه المناسبة، التزامها بمواصلة تعزيز ثقافة السلام لدى الشباب، ومد جسور التواصل والتعاون بين المجتمعات والمؤسسات الدولية، وترسيخ قيم الحوار والاعتدال والعمل المشترك، إيماناً بأن الشباب شريك رئيس في صناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للجميع.