صحيفة سبق

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، موقف طهران من تسوية محتملة للنزاع مع واشنطن، فيما كشف المتحدث ديمتري بيسكوف أن اتصالاً هاتفياً بين بوتين وترامب ركّز على الحرب في أوكرانيا ومقترحات أمريكية لخفض التصعيد واستثناءات من العق…

أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء بأن الكرملين أعلن يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للنزاع القائم بين واشنطن وطهران، وذلك بالتنسيق مع الرئيس الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «بوتين نقل إلى ترامب، بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للنزاع».

ويأتي هذا الإفصاح الروسي في سياق الجهود الدبلوماسية المتصاعدة للتوصل إلى حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تضطلع موسكو بدور وساطة بين الطرفين، مستثمرةً علاقاتها مع طهران لتيسير التواصل مع واشنطن.

وعلى صعيد الملف الأوكراني، أفادت تقارير بأن مقترح ترامب لخفض التصعيد في الحرب لقي بعض التأييد من بوتين، وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيسان يوم الجمعة. وصرّح بيسكوف لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بأن معظم المحادثة تركّزت على الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن ترامب اقترح «خفض التصعيد في الصراع»، وهو ما أبدى بوتين انفتاحاً تجاهه.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي أبدى انفتاحاً على بعض المقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي بشأن خطوات تهدف إلى خفض التصعيد.

وعقب المحادثة، أعلن الرئيس ترامب أن الطرفين اتفقا على أن تُجري الولايات المتحدة استثناءات من العقوبات، بما يتيح لروسيا طرح كمية من وقود الديزل في السوق العالمية.