صحيفة سبق

ازدانت مباني الجهات الحكومية والمرافق العامة في منطقة تبوك باللون الأخضر تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، ضمن الاستعدادات المبكرة لليوم الوطني السعودي، في مشهد بصري موحّد يعزّز حضور الهوية الوطنية. وأضفت الإضاءات الخضراء على واجهات المباني طابعًا احتفاليًّا يبرز تفاصيلها المعمارية، ويحوّلها إلى جزء من التعب…

ازدانت مباني الجهات الحكومية والمرافق العامة بمنطقة تبوك باللون الأخضر، لتعزيز حضور الهوية البصرية تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لتهيئة المنطقة لليوم الوطني السعودي.

وأضفت الإضاءات الخضراء على واجهات المباني طابعًا احتفاليًا، أبرز تفاصيلها المعمارية، وجمع تصاميمها المختلفة في مشهد تتسع فيه مساحة اللون لتصبح واجهات المنطقة جزءًا من التعبير عن الاعتزاز بالوطن، ومشاركةً في الاحتفاء بيومه الوطني.

وتكتسب هذه المشاركة دلالتها من ارتباط المباني والمرافق العامة، في الأماكن التي يقصدونها للخدمات والعمل، وتضيف إلى حضورها المعتاد صورةً احتفالية، يلتقي فيها جمال المكان.