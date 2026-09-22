صحيفة سبق

هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مشيدًا بالإنجازات التنموية للمملكة ومكانتها الدولية، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما بعث ولي عهد البحرين ببرقي…

بعث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقيتَي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأشاد جلالته بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات على مدى عقود، والمكانة الرفيعة التي رسّختها في المجتمع الدولي.

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه العميق بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبَي البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص بلاده الدائم على تعزيز مسارات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهذه المناسبة.