صحيفة سبق

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 152 دولة، قراراً يتيح لدولة فلسطين المشاركة في أعمال الدورة الـ81، وتمكين الرئيس محمود عباس من إلقاء كلمة مسجلة، رغم القرار الأمريكي بمنع مشاركته حضوريًا، مؤكدة دلالة الدعم الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية.

رحّبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية واسعة بلغت 152 دولة، القرارَ الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ81، بما يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي بمنعه وأعضاء الوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أن هذا التصويت «يعكس موقفاً دولياً واسعاً رافضاً لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي»، مشيرةً إلى أنه يؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ومثمّنةً مواقف الدول التي رعت القرار وصوّتت لصالحه.

وشدّدت الأمانة العامة على ضرورة التزام الولايات المتحدة، بصفتها دولة المقر، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق.

وخلصت إلى أن «الصوت الفلسطيني سيظل حاضراً على منبر الأمم المتحدة»، مؤكدةً أن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسّك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.