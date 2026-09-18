صحيفة سبق

أدخلت القوات الحكومية اليمنية طائرات مسيّرة من طراز SKYWASP المعروفة بـ"دبور السماء" إلى خط المواجهة، في أول تحليق معلن لمسيرات فوق صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. واستهدفت الضربات أنظمة دفاع جوي ومخازن أسلحة ومواقع صواريخ، وسط حديث عن اختبار قدرات الدفاعات الحوثية.

كشف مصدر عسكري، الجمعة، عن استخدام القوات الحكومية اليمنية، للمرة الأولى، طائرات «SKYWASP» المعروفة بـ«دبور السماء» في ضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومخازن أسلحة ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة في الجبال المحيطة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وبحسب منصة «شيبا إنتليجنس»، جرى تحديد هوية الطائرة بعد ظهورها في مقاطع مصورة خلال تحليقها نهاراً فوق العاصمة، فيما رجّح محللو المنصة أن يكون التحليق قد أسهم في اختبار استجابة الدفاعات الجوية الحوثية وكشف مكامن ضعفها.

وأوضحت المنصة أن الطائرة، التي سبق أن ظهرت ضمن منظومتَي «عيبان» و«نقم» اللتين عرضتهما القوات الحكومية اليمنية، تتمتع بمدى معلن يصل إلى نحو 1,500 كيلومتر، مما قد يشير — في حال تأكد الاستخدام القتالي — إلى انتقالها من مرحلة العرض إلى الاستخدام العملياتي الفعلي.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرات مسيّرة حلّقت صباح الجمعة في أجواء العاصمة صنعاء، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لطائرة مسيّرة تحلق بعلو منخفض فوق المدينة.

وفشلت دفاعات ميليشيا الحوثي في إسقاط الطائرة المسيّرة، التي حلّقت بصورة رئيسية فوق حي الجراف شرقي صنعاء، حيث يتمركز عدد من قادة الجماعة.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات مسيّرة علناً في سماء صنعاء، وجاءت بعد أسابيع من إعلان القوات الحكومية اليمنية دخول منظومة الطيران ضمن وحداتها العسكرية، وتدشين عملها بعمليات هجومية واسعة ضد الميليشيا على عدد من الجبهات.