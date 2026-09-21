الذهب يتراجع 0.3% مع صعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

صحيفة سبق

2026-09-21T15:33:16.334Z

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 4361.96 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 % إلى 4400 دولار للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية، في حين سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات محدودة.