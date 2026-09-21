الذهب يتراجع 0.3% مع صعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 4361.96 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 % إلى 4400 دولار للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية، في حين سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات محدودة.
تراجعت أسعار الذهب في تداولات اليوم، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليستقر عند 4361.96 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 4400 دولار للأوقية.
في المقابل، حقّقت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.52 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.5% ليبلغ 1826.63 دولاراً للأوقية، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1325.52 دولاراً للأوقية.