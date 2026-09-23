صحيفة سبق

أكد عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية، أن اليوم الوطني السعودي يجسّد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والتحولات التي أسست لاقتصاد قوي ومجتمع طموح، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري بوصفه أحد محركات التنمية الرئيسية. و…

أكد عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية، أن اليوم الوطني السعودي يمثل ذكرى وطنية خالدة نستحضر من خلالها رحلة المملكة المليئة بالإنجازات والتحولات الكبرى التي أسهمت في بناء وطن راسخ يمتلك رؤية واضحة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعكس عمق الانتماء الوطني وروح المسؤولية التي يحملها أبناء المملكة تجاه مسيرة التنمية.

وأفاد الحبيب بأن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة شاملة هو امتداد لجهود تاريخية متواصلة أسست لاقتصاد قوي ومجتمع طموح قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن رؤية السعودية 2030 أحدثت تحولًا نوعيًا في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري الذي أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن السوق العقارية السعودية تشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمشاريع الكبرى والتشريعات التطويرية والطلب المتزايد على المنتجات العقارية الحديثة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مبتكرة ترتقي بجودة المشروعات وتلبي تطلعات السكان والمستثمرين.

ونوه إلى أن القطاع العقاري أصبح اليوم شريكًا رئيسيًا في صناعة المستقبل الاقتصادي، من خلال مساهمته في توفير فرص العمل وتنشيط الاستثمارات المحلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة محمد الحبيب العقارية أن الشركة تواصل تطوير مشاريعها وفق رؤية تعتمد على الجودة والاستدامة وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدن السعودية.

ورفع الحبيب في ختام حديثه أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي، داعيًا الله أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها وأن يحفظ مسيرتها التنموية المتواصلة.