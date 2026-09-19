صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تترافق مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، وتشمل مدينة جازان وعدداً من المحافظات والمراكز، متوقعاً استمرار الحالة حتى التاسعة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر «بني مالك»، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.