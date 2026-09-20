صحيفة سبق

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة خلال الفترة من الأحد 13 سبتمبر 2026م حتى السبت 19 سبتمبر 2026م، أسفرت عن ضبط 8,555 دراجة مخالفة، تصدرتها محافظة جدة بـ 1,957 دراجة، تليها منطقة الرياض بـ 4,367 دراجة، ضمن جهود رفع مستوى السلامة المرورية.

ضبطت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية 8,555 دراجة آلية مخالفة، خلال حملة ميدانية مكثفة نُفِّذت في الفترة من الأحد 13 سبتمبر 2026م إلى السبت 19 سبتمبر 2026م، في إطار جهود المديرية العامة للمرور لتعزيز السلامة المرورية وضبط مخالفات الدراجات الآلية.

وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد الدراجات المضبوطة بـ 4,367 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,957 دراجة، ثم منطقة جازان بـ 561 دراجة.

وعلى مستوى بقية المناطق، جاءت نتائج الحملة على النحو الآتي:

• منطقة المدينة المنورة: 226 دراجة

• منطقة القصيم: 136 دراجة

• منطقة تبوك: 178 دراجة

• منطقة عسير: 84 دراجة

• المنطقة الشرقية: 372 دراجة

• العاصمة المقدسة (مكة المكرمة): 201 دراجة

• منطقة نجران: 106 دراجات

• منطقة حائل: 62 دراجة

• محافظة الطائف: 161 دراجة

• منطقة الجوف: 17 دراجة

• منطقة الباحة: 11 دراجة

• منطقة الحدود الشمالية: 9 دراجات

• محافظة القريات: 7 دراجات

وتأتي هذه الحملة الميدانية في سياق الجهود المستمرة لإدارات المرور في ضبط مخالفات الدراجات الآلية، والحدّ من المخاطر التي تُشكّلها على السلامة المرورية في الطرق والأحياء السكنية.