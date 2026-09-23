صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال الضباب على سواحل مكة والمدينة والشرقية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 إلى 40 كم/ساعة، وفي الجزء الأوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحوّل بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كم/ساعة، وعلى الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل بعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كم/ساعة، وقد تتجاوز 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 28 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 8 إلى 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

مكة المكرمة 30–40

المدينة المنورة 29–43

الرياض 27–42

جدة 29–36

الدمام 27–43