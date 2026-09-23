صحيفة سبق

أطلق البيت الأبيض قناة بث مباشر على يوتيوب تحت اسم «تلفزيون ترامب: محطة الأساسيات»، بعد أيام من حظر CNN و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، فيما رفعت المؤسسات دعوى تتهم الإدارة بانتهاك التعديل الأول.

أطلق البيت الأبيض، الاثنين، قناة بث مباشر على يوتيوب وتطبيقه الرسمي تحت اسم «تلفزيون ترامب: محطة الأساسيات»، تعرض على مدار الساعة مقاطع مختارة من خطابات الرئيس دونالد ترامب وما تصفه الإدارة بـ«أبرز إنجازاتها»، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب حظر شبكة CNN وقناة «إم إس ناو» (MSNBC سابقًا) وموقع «بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض.

وقال كايلان دور، نائب مساعد الرئيس ورئيس الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، إن القناة «بث مباشر لأعظم لحظات الإدارة، بلا فلترة»، مضيفًا أن الصحافة «في بعض الحالات نقلت بشكل غير دقيق، أو لم تنقل إطلاقًا، إنجازات الإدارة القياسية لصالح جميع الأمريكيين». والقناة ليست إنشاءً جديدًا، بل إعادة تسمية لقناة البث المباشر القائمة للبيت الأبيض على يوتيوب.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة حظر المؤسسات الثلاث «بأثر فوري» بسبب تغطيتها لإدارته، قائلًا إن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تنقل «الأكاذيب والخيال» عن رئيس الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي مُنع صحفيو المؤسسات الثلاث من دخول مقر البيت الأبيض وصودرت بطاقة مراسلة CNN بيتسي كلاين، بحسب ما أعلنته المؤسسات.

وردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية مشتركة، الاثنين، تتهم الإدارة بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فيما دعت رابطة مراسلي البيت الأبيض إلى إعادة الاعتماد للصحفيين فورًا، معتبرة الحظر مخالفًا للدستور.

ويرى منتقدو الخطوة، ومنهم مشرعون ديمقراطيون ومنظمات معنية بحرية الصحافة، أنها تقترب من نموذج «الإعلام الحكومي» وتستهدف تجاوز الصحافة المستقلة في مراقبة السلطة التنفيذية، بينما يعدّها مؤيدو الإدارة وسيلة مشروعة للتواصل المباشر مع الجمهور بعيدًا عما يصفونه بتحيز الإعلام التقليدي.