صحيفة سبق

تعقد غدًا دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من دولة فلسطين وتأييد الأعضاء، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام المكانة القانونية لمدينة القدس، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال وفتح بعض الدول سفارات في المدينة.

تعقد جامعة الدول العربية غداً دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير الدكتور فائد مصطفى، أن الاجتماع سيتناول التحرك العربي والدولي إزاء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المسلحين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية، في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وهو ما تعدّه الجامعة العربية تجاوزاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية.