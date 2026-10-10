صحيفة سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من اليوم السبت وحتى الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وتشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة، فيما دعا الدفاع المدني إلى الحيطة واتباع التعليمات.

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل الموافق 14 أكتوبر 2026م.

وتشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة مكة المكرمة، ومحافظات: الكامل، والجموم، وبحرة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته وإرشاداته، حفاظاً على سلامتهم خلال هذه الحالة المطرية.