فهد العتيبي

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف مع رئيس جمعية الطائف الخضراء تقرير مبادرة "اغرسها باسمي وارعاها" المقدمة من الأميرة مها بنت عبدالعزيز بن جلوي، متضمناً ما أُنجز من إجراءات تنفيذية، والتنسيق مع المشاتل والجهات المعنية بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة في المحافظة.

استقبل الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف، رئيسَ مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد بن عايض العتيبي وأعضاء الجمعية، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي.

وجرى خلال اللقاء استعراض تقرير مفصّل عن مبادرة «اغرسها باسمي وارعاها»، المقدَّمة من الأميرة مها بنت عبدالعزيز بن جلوي العضو الفخري في الجمعية، تضمّن ما أُنجز من أعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة للمبادرة.

وكشف التقرير عن جملة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجمعية، أبرزها الإعلان عن منافسة عامة للمشاتل والمؤسسات الزراعية المتخصصة، واعتماد الأسعار من قبل اللجنة المختصة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي أبدت تعاوناً فاعلاً في تنفيذ المبادرة، بما يعزز تكامل الجهود ويسهم في تحقيق مستهدفاتها.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة في محافظة الطائف، بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية في هذا الشأن.