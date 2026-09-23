عبدالحكيم شار

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مشيدًا بالخطوات التاريخية التي اتخذتها الرياض وواشنطن خلال العام الماضي لتعميق الشراكة الاستراتيجية، عبر اتفاقيات توسع الاستثمارات السعودية والتعاون النووي المدني والدفاعي، مؤكّدًا الالتزام ا…

قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تهانيه إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، مشيدًا بما وصفه بالخطوات التاريخية التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة خلال العام الماضي لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال روبيو في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني: «باسم الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بتهانيي الصادقة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين، الذي يحيي توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبدالعزيز آل سعود».

وأضاف: «في هذا اليوم الفخور، نحتفل بكرم الشعب السعودي وطموحه».

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتخذتا خلال العام الماضي «خطوات تاريخية لتعميق شراكتهما الاستراتيجية»، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهيا «اتفاقيات تاريخية» توسّع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، والتعاون المدني النووي، والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تعكس «التزامنا المشترك بأمن المنطقة واستقرارها».

واختتم روبيو بيانه بالقول: «اليوم نحتفل بتراث المملكة العربية السعودية وهويتها، ونتطلع إلى مستقبل من السلام والازدهار لكلا الأمتين».

وعلى صعيد موازٍ، هنأت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جينيفر لارسون، المملكةَ بمناسبة اليوم الوطني الـ96، إذ قالت عبر الحساب الرسمي للسفارة: «كل عام والمملكة العربية السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني».

وأضافت لارسون، نيابةً عن البعثة الأمريكية لدى المملكة، أنها تشارك المملكة اعتزازها بثقافتها وتراثها ومستقبلها، مؤكدةً أن الولايات المتحدة تبقى «الشريك الرئيسي للمملكة العربية السعودية».