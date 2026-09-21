صحيفة سبق

أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها تهيئة ١٣٩ متنزهًا وحديقة، و٤٤ ممشى، و٢٦ ساحة استعدادًا لاستقبال الأهالي والزوار للاحتفاء باليوم الوطني السعودي. وشملت الأعمال زراعة الزهور والورود في الطرق الرئيسة والميادين، وتهيئة المسطحات الخضراء، وصيانة المرافق والألعاب والساحات لتوفير بيئة مهيأة وآمن…

أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، تهيئة (139) متنزهًا وحديقة، و(44) ممشى، و(26) ساحة، لاستقبال الأهالي والزوار، للاحتفاء باليوم الوطني السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة نجران عبدالله آل فاضل، أن الأعمال شملت، زراعة الزهور والورود في الطرق الرئيسة والميادين، وتهيئة المسطحات الخضراء، وصيانة المرافق والألعاب والساحات، بما يوفر بيئة مهيأة وآمنة للأهالي والزوار.