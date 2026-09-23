صحيفة سبق

أكد المهندس عبدالله بن أحمد الشلاش، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، أن اليوم الوطني السعودي يجسّد استعادة مسيرة الإنجاز التي قادت المملكة إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 أصبحت المحرك الرئيس للتحولات الاقتصادية وتعزيز التنافسية الاستثمارية. وأشار إلى أن قطاع الا…

قال المهندس عبدالله بن أحمد الشلاش، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، إن اليوم الوطني السعودي يُمثِّل مناسبةً لاستعادة مسيرة الإنجاز التي قادت المملكة العربية السعودية إلى مرحلةٍ جديدةٍ من النمو والتطور، مؤكدًا أن هذه الذكرى تُجسِّد الفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاحات في مختلف المجالات.

وأوضح أن المملكة عزّزت خلال السنوات الماضية حضورها الاقتصادي عالميًا عبر تمكين القطاعات الحيوية وتحفيز بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أصبحت محركًا رئيسيًا للتحولات الاقتصادية الكبرى في البلاد.

وأضاف أن قطاع الاستثمار يشهد توسعًا ملحوظًا، في ظل تنامي جاذبية السوق المحلية وتطور الممكنات التشريعية والاقتصادية؛ بما يتيح للشركات الوطنية فرصًا أكبر للمساهمة في المشاريع التنموية وتعزيز القيمة الاقتصادية، واستمرار القطاع الخاص في دعم التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار" إلى أن الشركة تركز على تطوير مجتمعات ومشاريع عقارية متكاملة تستجيب لاحتياجات السوق، وتجمع بين جودة التطوير وجودة الحياة والقيمة المستدامة؛ بما يواكب تطورات القطاع العقاري ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدنٍ أكثر حيوية واستدامة.

واختتم الشلاش حديثه بتهنئة القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، مؤكدًا ثقته بأن المملكة ماضية بثبات نحو آفاقٍ أوسع من النمو والإنجاز.