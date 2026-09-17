صحيفة سبق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر وأضرار مادية، واعتبرته انتهاكًا لسيادة المملكة وخرقًا للقانون الدولي، مؤكدة تضامن الأردن المطلق مع السعودية وتعازيها لأسرة الضحية.

دانت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين استهدافَ ميليشيا الحوثي محافظةَ الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، إضافةً إلى أضرار مادية جسيمة.

ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديد صريح لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامنَ الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفَه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب المجالي عن «أصدق التعازي والمواساة» لأسرة الضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.