صحيفة سبق

وجّه الرئيس السابق لنادي برشلونة جوان غاسبارت انتقادات حادة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب استمرار تأجيل حفل وداعه الرسمي في ملعب كامب نو، مؤكداً أن برشلونة أكبر من أي لاعب، ومحذراً إياه من ربط تحيته للجماهير بحسابات إدارة النادي أو الخلاف مع خوان لابورتا.

وجّه جوان غاسبارت، الرئيس السابق لنادي برشلونة، انتقادات حادة لليونيل ميسي بسبب تأجيله المتكرر لحفل وداعه الرسمي في ملعب «كامب نو»، مؤكداً أن مكانة النادي الكتالوني تعلو فوق أي فرد، ومحذراً النجم الأرجنتيني من ربط عودته بحسابات سياسية داخل مجلس الإدارة.

وفي حديثه عبر بودكاست «Solo para cules»، عبّر غاسبارت (82 عاماً) عن استيائه الواضح، قائلاً: «ليو لاعب كرة قدم لا غبار عليه، وهو الأفضل في العالم ولاعب عظيم. لكن هناك شيء واحد يجب ألا ينساه: برشلونة أكبر منه، وعليه أن يحذر، عليه أن يحذر».

وأضاف المسؤول المخضرم: «أقول هذا انطلاقاً من الحب التاريخي الذي أكنّه للاعب تعاقدت معه حين كان في الثالثة عشرة من عمره وكنت أنا رئيساً لبرشلونة: عليه أن يحذر؛ فبرشلونة أكبر منه كفرد».

وكان غاسبارت يتولى رئاسة النادي الكتالوني حين انضم ميسي إلى أكاديمية «لا ماسيا» في سن الثالثة عشرة، وهو ما يجعل موقفه أكثر ثقلاً ورمزية في هذا السياق.

وطالب الرئيس السابق ميسي بتحية جماهير «كامب نو» بصرف النظر عمّن يتولى رئاسة النادي أو يجلس في مجلس الإدارة، مشدداً على أن الدور المحوري الذي أدّاه برشلونة في تشكيل مسيرته المهنية يستوجب هذا الوفاء.

وتظل العلاقة المتوترة بين ميسي والرئيس الحالي خوان لابورتا العقبة الرئيسية التي تحول دون إقامة حفل وداع لائق للنجم الأرجنتيني، منذ رحيله عن النادي في عام 2021 في ظروف مالية صعبة اضطر فيها برشلونة إلى التخلي عنه.