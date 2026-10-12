صحيفة سبق

احتفل المهندس محمد بن حسين عزيز الشمراني وإخوانه بزواج ابنهم الشاب نواف بن محمد حسين الشمراني في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة، وسط أجواء من الفرح والسرور، وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدّموا التهاني والتبريكات متمنّين للعريس حياة زوجية سعيدة.

احتفل المهندس محمد بن حسين عزيز الشمراني وإخوانه بزواج نجله الشاب نواف بن محمد حسين الشمراني، في حفل بهيج أُقيم بإحدى قاعات الأفراح في مدينة جدة، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

حضر الحفلَ الأهلُ والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العريس وأسرته فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، فيما تلقّى العريس التهاني والتبريكات من الحاضرين، الذين تمنّوا له حياة زوجية سعيدة مباركة.