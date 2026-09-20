فهد العتيبي

كرّم المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم، عدداً من الطلبة الموهوبين الفائزين في مسابقة البحرين لفن الطفل في دورتَيها العاشرة والحادية عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد حصول طالبتين على المركز الفضي وطالب وطالبة على المركز البرونزي، مؤكداً دعم تعليم الطائف لمواهب ط…

كرّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الطلبة الموهوبين الفائزين في مسابقة البحرين لفن الطفل في دورتَيها العاشرة والحادية عشرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقامة في دولة البحرين.

وشمل التكريم كلاً من الطالبة علياء محمد خالد الشريف من مدرسة ابتدائية الجيل الأهلية والحاصلة على المركز الفضي، والطالبة علياء زيد فواز الشريف من مدارس الشافي الأهلية والحاصلة على المركز الفضي.

كما كُرّم الطالب بتّال عبدالحافظ محمد عبدالغني من مدرسة تربية الأبناء الأهلية والحاصل على المركز البرونزي، والطالبة أرجوان سعد نوار الغامدي من الابتدائية الأولى بالحوية والحاصلة على المركز البرونزي.

وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الطلبة الفائزين في المسابقة وأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلبة تعليم الطائف على المستوى الوطني، ومنوهاً بأن ما تحقق يُعد ثمرة للشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة.

وأعرب الدكتور الغامدي عن تمنياته للطلبة بمزيد من التميز والإبداع، وتمثيل تعليم الطائف خير تمثيل، والصعود الدائم إلى منصات التتويج والتكريم.