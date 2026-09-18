صحيفة سبق

يسهم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم تحت شعار «تجربة للجميع»، في توفير فرص عمل موسمية واسعة للشباب والشابات في مجالات التشغيل والتنظيم والخدمات المساندة. وتغطي الفرص مجالات التسويق والمبيعا…

يسهم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 في توفير فرص عمل موسمية في عدد من المجالات المرتبطة بتنظيم المعارض وتشغيلها والخدمات المساندة، بما يتيح للشباب والشابات اكتساب الخبرات والمهارات العملية خلال فترة إقامته من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار «تجربة للجميع».

وتبدأ مجالات العمل المرتبطة بالمعرض خلال مراحل الإعداد والتجهيز، التي تشمل تجهيز الموقع والأجنحة، والأعمال التقنية واللوجستية والنقل والتخزين، وتتسع مع انطلاق الفعاليات لتشمل الاستقبال والإرشاد وخدمة الزوار وتنظيم الدخول وإدارة الحشود وتشغيل المناطق والتجارب المختلفة.

وتتنوع الأعمال الموسمية بين التسويق والمبيعات والتسجيل والتذاكر والترجمة والتصوير وصناعة المحتوى والدعم التقني والأمن والسلامة والضيافة والخدمات التشغيلية، إلى جانب الأعمال المرتبطة بأجنحة الصقور والصيد والرحلات والمغامرات والحرف والمنتجات المحلية.

وتتوزع هذه الفرص بين منظومة من الجهات المشاركة في تنظيم وتشغيل المعرض، والعارضين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات، بما يوسع دائرة النشاط الاقتصادي المصاحب للحدث، ويفتح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ومقدمي الخدمات المساندة للمشاركة في أعماله.

وتمنح الأعمال الموسمية المشاركين تجربة ميدانية في بيئة تشهد كثافة تشغيلية وجماهيرية، وتسهم في تنمية مهارات التواصل وخدمة الزوار والعمل ضمن الفرق وإدارة الوقت والتعامل مع المتطلبات التشغيلية، إلى جانب اكتساب خبرة عملية في تنظيم وتشغيل الفعاليات الكبرى.

ويعزز حجم معرض 2026 تنوع المجالات التشغيلية والخدمية المرتبطة به، مع مشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية، وتعدد مجالاته بين الصقور والصيد وتجهيزات الرحلات والمركبات والأسلحة والذخائر والصيد البحري والمغامرات، ضمن تجربة تستقطب العارضين والمتخصصين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي ذلك ضمن الأثر الاقتصادي المصاحب لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يجمع تحت مظلته العارضين والعلامات التجارية ومقدمي الخدمات والمنشآت والحرفيين، ويسهم في تحريك عدد من الأنشطة المرتبطة بالتشغيل والخدمات والتجزئة والضيافة خلال مراحل الإعداد وإقامة الحدث.

يذكر أن المركز الوطني للصقور ينظم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 ضمن محتوى يجمع الصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات والأعمال والترفيه.