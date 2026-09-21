صحيفة سبق

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض جاهزيتها الإسعافية والعملياتية خلال يومي 23 و24 سبتمبر 2026م؛ تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني، عبر تكثيف التغطية وتعزيز انتشار الفرق والمركبات في المواقع والفعاليات والمناطق الحيوية. وتشمل الخطة تغطية 104 مواقع بـ 147 سيارة إسعاف و22 مركبة استجابة أخرى…

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزيتها الإسعافية والعملياتية تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي، وذلك خلال يومي 23 و24 سبتمبر 2026م، من خلال تكثيف التغطية الإسعافية، وتعزيز انتشار الفرق والمركبات في مختلف المواقع والفعاليات والمناطق الحيوية التابعة لمنطقة الرياض.

وتضمنت خطة التغطية الإسعافية 104 مواقع موزعة على نطاق منطقة الرياض، مدعومة بـ147 سيارة إسعاف، إلى جانب 22 مركبة من مركبات الاستجابة الأخرى، بما يعزز سرعة الوصول والتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد.

كما شملت الخطة تشغيل 57 فرقة إسعافية راجلة في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمحتفلين؛ بهدف تقديم الاستجابة الإسعافية الفورية للحالات الطارئة، ودعم الفرق الإسعافية وتعزيز سرعة مباشرة الحالات داخل مواقع الاحتفالات.

وفي إطار التكامل وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تشارك كذلك 5 فرق إسعافية من شركاء الهيئة؛ بما يسهم في رفع مستوى التغطية الإسعافية، وتكامل الجهود خلال فترة الاحتفالات.

وتأتي هذه التجهيزات ضمن الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى المستفيدين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال احتفالات اليوم الوطني.

وتواصل الهيئة جاهزيتها على مدار الساعة عبر منظومتها الإسعافية وكوادرها الميدانية، بما يواكب حجم الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني.