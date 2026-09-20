صحيفة سبق

أعلنت شركة الفنار للخدمات الهندسية توقيع اتفاقية مع شركة "آي بي إس للحلول الذكية للعمليات" خلال مؤتمر سيغري باريس 2026، لتطوير الإدارة الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في مشاريع البنية التحتية الكهربائية بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الشراكة إلى توحيد البيانات ورفع كفاءة إدارة المشاريع وال…

أعلنت شركة الفنار للخدمات الهندسية عن توقيع اتفاقية مع شركة آي بي إس للحلول الذكية للعمليات، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر سيغري باريس 2026، بهدف تطوير الإدارة الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في مشاريع البنية التحتية الكهربائية بالمملكة العربية السعودية. ويسهم هذا التعاون في تعزيز تكامل العمليات، ورفع كفاءة التنفيذ، والاستفادة بصورة أكبر من البيانات، بما يدعم جودة الأعمال ويحسّن تجربة العملاء.

وبموجب هذا التعاون، ستتولى الفنار للخدمات الهندسية تطوير الإطار الهندسي والتشغيلي للمنظومة، بما يشمل تحديد إجراءات ومسارات أعمال الفحص والاختبار والتشغيل، وتطوير نماذج التقارير الرقمية المقدمة للعملاء، ووضع معايير قبول نتائج الاختبارات واعتمادها، إلى جانب تنظيم بيانات الأصول وتصنيفها، والتحقق من كفاءة الحلول من خلال تطبيقها على مشاريع فعلية.

ومن جانبها، ستوفر شركة آي بي إس حلولها التقنية المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وإدارة أداء الأصول، إلى جانب الأدوات اللازمة لربط المنظومة بالأنظمة الرقمية القائمة، وتصميم بنيتها التقنية، وتقديم التدريب والدعم والخبرات الفنية المتخصصة. ومن خلال دمج هذه الإمكانات ضمن المنصة الرقمية للفنار للخدمات الهندسية، سيسهم التعاون في توحيد البيانات وربط مراحل الفحص والاختبار والتشغيل بمتابعة أداء الأصول، بما يتيح الوصول إلى المعلومات بشكل أكثر دقة وسرعة، ويرفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول على امتداد دورة حياتها.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل المهندس سطّام المطيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الفنار للخدمات الهندسية، و الأستاذ مايكل شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إس للحلول الذكية.ويجمع هذا التعاون بين خبرات الفنار للخدمات الهندسية وإمكاناتها المحلية الراسخة في أعمال الفحص والاختبار والتشغيل والخدمات الميدانية، وبين الحلول التقنية المتخصصة التي تقدمها آي بي إس في إدارة العمليات وأداء الأصول. ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير أساليب أكثر تكاملاً وكفاءة لإدارة أعمال البنية التحتية الكهربائية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، صرّح المهندس سطّام المطيري قائلاً: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تطوير القدرات الرقمية لأعمال الفحص والاختبار والتشغيل في المملكة، مستندين إلى خبراتنا الواسعة في دعم وتطوير منظومة الطاقة. ومن خلال تعاوننا مع شريك تقني عالمي مثل آي بي إس، نسعى إلى توسيع قدراتنا، ورفع كفاءة أعمالنا، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا، بما يواكب حجم الاستثمارات والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة في المملكة."

ومن جانبه، صرّح الأستاذ مايكل شنايدر قائلاً: "يجمع تعاوننا مع الفنار للخدمات الهندسية بين حلول آي بي إس المتخصصة في إدارة أعمال الاختبارات والتشغيل وأداء الأصول، وبين الخبرات الهندسية والتنفيذية الرائدة للفنار للخدمات الهندسية في المنطقة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة رقمية مترابطة تمتد من مراحل الفحص والاختبار والتشغيل إلى متابعة أداء الأصول، بما يمكّن فرق المشاريع والتشغيل من الوصول إلى معلومات أكثر دقة، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية على امتداد دورة حياة الأصول، مع تعزيز مستويات الكفاءة والجودة".