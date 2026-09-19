صحيفة سبق

تستعرض منطقة جازان تنوعها الثقافي والطبيعي من الجبال إلى السواحل والجزر، حيث تحضر العمارة التقليدية والحرف اليدوية والفنون الشعبية بوصفها إرثًا حيًا. وتعمل المبادرات الحديثة على إعادة تقديم هذا الموروث كوجهات سياحية وتجارب ثقافية تعزز الهوية الوطنية وتدعم مسيرة التنمية.

في منطقة جازان، لا تبدو الذاكرة شيئًا محفوظًا في صفحات الماضي أو حكاية تُستعاد في المناسبات، بل حضورًا حيًا يسكن تفاصيل المكان؛ في مدرجات الجبال، وبيوت القرى، والأسواق، والمزارع، والسواحل والجزر، وفي أصوات الفنون الشعبية ومهارات الحرفيين؛ لتتوارث الأجيال ملامح هوية تشكّلت من علاقة الإنسان بالأرض والبحر والبيئة.

ومن هذا التنوع، تشكّلت خصوصية جازان؛ منطقة تتجاور فيها الجبال مع السهول والسواحل، وتطل جزرها على البحر الأحمر، فانعكس اختلاف البيئات على أنماط العمران وأشكال الحياة والمهن والعادات والفنون، وأنتج موروثًا متنوعًا لا يزال حاضرًا في المشهدين الثقافي والسياحي.

وتختصر قرية جازان التراثية جانبًا من هذه الحكاية؛ إذ تُقدّم نماذج من البيئات الجبلية والتهامية والفرسانية، وتستعيد أنماطًا من الحياة القديمة وأدواتها وحرفها، لتبدو القرية بمثابة مساحة يلتقي فيها الماضي بالحاضر، ويُقدَّم فيها الموروث للأجيال والزوار في صورة حية.

وفي العمارة، تكشف البيوت القديمة عن قدرة الإنسان على التكيّف مع محيطه، فلكل بيئة طابعها وموادها وتفاصيلها؛ من البيوت الجبلية إلى البيوت التهامية، وصولًا إلى البيت الفرساني الذي تأثر تاريخيًا بالحياة البحرية والتجارة، واستخدم في بنائه الحجر المرجاني والجص المحلي، مع تصاميم تتلاءم مع طبيعة المناخ في الجزر.

أما جزيرة فرسان فتقدّم صفحة أخرى من ذاكرة جازان؛ ففي قرية القصار التراثية تتجاور المنازل الحجرية مع النخيل والآبار القديمة، وتحكي القرية جانبًا من حياة سكان الجزر وعلاقتهم بالماء والزراعة والمواسم، حيث شُيّدت جدران المنازل من الحجارة المشذبة، فيما استُخدمت جذوع النخيل وجريده ومواد محلية في الأسقف.

ولا تقف الذاكرة عند المباني؛ فالحرف اليدوية تمثل ذاكرة عملية أخرى، إذ احتفظت جازان بحرف توارثتها الأجيال، منها صناعة الفخار، ومنتجات سعف النخيل، والمنسوجات، وصناعة الأدوات والأواني التقليدية، إلى جانب أعمال أخرى ارتبطت بموارد البيئة المحلية، لتتحول مهارات الأمس إلى مكونات ثقافية واقتصادية قابلة للتجدد في الحاضر.

وفي الجبال، تستعيد الأرض جانبًا آخر من الحكاية؛ حيث المدرجات الزراعية التي تعكس خبرة الإنسان في استثمار التضاريس وإدارة المياه، فيما يظل البن السعودي أحد أبرز النماذج التي تختصر العلاقة بين الإنسان والمزرعة، وتتحول معه الممارسة الزراعية المتوارثة إلى هوية ثقافية واقتصادية تمتد من الحقل إلى الأسواق والفعاليات السياحية والثقافية.

وعلى امتداد الساحل والجزر، حضرت حكاية البحر بما حملته من مهن وأسفار وتجارة وصيد، وامتد أثرها إلى العمارة والعادات والأغاني والفنون. وتكشف المواقع الأثرية في مدن وقرى وجزر المنطقة عن عمق تاريخي يمتد إلى عصور مختلفة، بما في ذلك نقوش وكتابات ومبانٍ تاريخية تعكس موقع المنطقة ضمن طرق التواصل والتجارة القديمة.

وتمنح الفنون الشعبية هذه الذاكرة صوتها؛ إذ تنوّعت الفنون الأدائية في منطقة جازان بين الجبل وتهامة والبحر، وارتبطت بالمناسبات الاجتماعية وأشكال الحياة المحلية، لتصبح اليوم إحدى الوسائل التي تُعرّف بالموروث وتوثّقه وتنقله إلى الأجيال، ووفقًا للقاءات ثقافية حديثة في المنطقة فإن هذه الفنون تمثل جزءًا من الذاكرة المجتمعية والهوية الوطنية، بما تحمله من دلالات اجتماعية ووطنية.

ومع التحولات التي تشهدها المنطقة، لم يعد الحفاظ على التراث يعني إبقاءه في صورته القديمة فقط، بل إعادة تقديمه بما يجعله حاضرًا في الحياة المعاصرة؛ فتتحول المواقع التراثية إلى وجهات، والحرف إلى منتجات، والمأكولات الشعبية إلى تجارب ثقافية، والفنون إلى فعاليات، لتنشأ علاقة جديدة بين الأصالة ومتطلبات السياحة والثقافة الحديثة.

وتتجلى هذه العلاقة في تجارب المنطقة الحديثة التي تجمع عناصر التراث المحلي بالتصميم المعاصر، وتقدّم المأكولات والحرف والأدوات التقليدية ضمن بيئات تستعيد ملامح الحياة القديمة، في توجه يعزّز حضور الهوية الثقافية ويقدّم التراث بوصفه تجربة معيشة لا مجرد أثر من الماضي.

وفي اليوم الوطني السعودي، تستعيد الذاكرة الوطنية مسيرتها؛ من بدايات التأسيس ووحدة الأرض والإنسان إلى حاضر التنمية والتحول، وتبرز منطقة جازان بما تختزنه من تنوع ثقافي وطبيعي وتراثي بوصفها نموذجًا للتنمية الوطنية في مختلف المجالات.

فالموروث الذي حفظته الأجيال في الجبال والسواحل والجزر لم يعد منفصلًا عن مسيرة التنمية، بل أصبح جزءًا من مقوماتها؛ إذ تتكامل المحافظة على الهوية مع تطوير الوجهات السياحية والثقافية، وتلتقي الحرفة بالاقتصاد، والزراعة بالسياحة، والموقع التاريخي بالتجربة المعاصرة.

وتحضر جازان في هذه المناسبة بما يجمع ماضيها وحاضرها؛ ذاكرة المكان التي حفظت تفاصيل الحياة، وذاكرة الإنسان الذي صنع من موارد بيئته أدواته ومساكنه ومهنه، وذاكرة المجتمع التي حملت الفنون والعادات من جيل إلى آخر، ثم حاضر يواصل البناء على هذه العناصر ويمنحها فرصًا جديدة للحضور.

ومن المدرج الزراعي إلى مرفأ البحر، ومن البيت التراثي إلى المدينة الحديثة، ومن الحرفة التي توارثتها الأيدي إلى المشروع الذي يصنع المستقبل؛ تتشكل صورة جازان بوصفها جزءًا أصيلًا من حكاية وطن تتعدد فيه البيئات والهويات المحلية، وتلتقي جميعها في هوية وطنية واحدة.

وهكذا، فإن جازان لا تحفظ ذاكرتها بعيدًا عن حاضرها، بل تجعل منها أساسًا للمستقبل؛ تستحضر ما بقي من تفاصيل الأمس، وتعيد تقديمها للأجيال والزوار، وتفتح أمامها مسارات جديدة في الثقافة والسياحة والاقتصاد، لتظل الذاكرة فيها حاضرة لا بوصفها ماضيًا يُستعاد، وإنما إرثًا حيًا يتجدد مع كل فصل من فصول مسيرة الوطن.