صحيفة سبق

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم في نيويورك، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

رأس وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وفد المملكة العربية السعودية المشارك في افتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، وذلك في مدينة نيويورك.

وضمّ الوفد السعودي المشارك في افتتاح أعمال الجمعية كلاً من: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.