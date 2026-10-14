صحيفة سبق

أعلن الدفاع المدني عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظة الخرج، بعد تفعيل إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظة الخرج، وذلك للتحذير من خطر محتمل ورفع جاهزية السكان لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أطلق الدفاع المدني صافرات الإنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج، وذلك للتحذير من خطر داهم، في حين أُعلن عن إطلاق الصافرات ذاتها في منطقة الرياض.

وتُعدّ المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار التنبيهات والتحذيرات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين، وتعمل بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات المعنية.

ولم تُفصح الجهات الرسمية حتى لحظة نشر الخبر عن طبيعة الخطر الذي أسفر عن إطلاق الإنذار، فيما يُتابع الدفاع المدني الموقف عن كثب.