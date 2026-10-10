صحيفة سبق

فتح مجلس الانضباط في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عشية مواجهة الدنمارك ضمن دوري الأمم الأوروبية، وقرر إيقافه احترازيًا مع تصنيف القضية «عاجلة».

فتح مجلس الانضباط في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عشية مواجهة الدنمارك ضمن دوري الأمم الأوروبية، وقرر إيقافه احترازيًا مع تصنيف القضية «عاجلة».

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي اليوم السبت، أن القرار صدر بمداولة من الشعبة غير الاحترافية في مجلس الانضباط أمس الجمعة 9 أكتوبر، بهدف التحقق من وجود مخالفة انضباطية في الوقائع التي أُبلغ عنها يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

وبيّن البيان أن قائد النصر كان خاضعًا للإيقاف الاحترازي التلقائي حتى تاريخ فتح الإجراءات، قبل أن يقرر المجلس فرض إيقاف احترازي غير تلقائي، مع منح الملف صفة الاستعجال.

وأشار الاتحاد إلى أن القضية أُحيلت اليوم إلى لجنة التحقيق التأديبي التابعة له، وأن تفاصيلها ستبقى بعيدة عن العلن حتى انتهاء التحقيق.

مغادرة عشية الدنمارك

وكان رونالدو قد غادر المعسكر يوم الأربعاء 30 سبتمبر، قبل يوم واحد من مباراة الدنمارك، معلنًا القرار عبر حسابه في إنستغرام، بعد أن بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة المنتخب أمام النرويج في الجولة السابقة، وسط تقارير عن خلاف مع المدرب جورجي جيسوس، المدرب السابق لنادي النصر الذي تولى قيادة المنتخب البرتغالي في يوليو الماضي.

وخاض المنتخب البرتغالي مواجهة الدنمارك من دون قائده، وفاز فيها 4-2 في كوبنهاغن.

اعتذار وقبول بالعقوبة

وفي بيان مطول يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، اعتذر رونالدو لزملائه في المنتخب عن مغادرة المعسكر، مؤكدًا أن المسؤولية تقع عليه وحده، ومعتبرًا في الوقت نفسه أن المدرب لم يفِ بوعده له، كما أبدى استعداده لقبول قرار الاتحاد، وأكد أنه سيبقى متاحًا لتمثيل المنتخب بعد انقضاء أي عقوبة تُفرض عليه.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع البرتغال بـ234 مباراة، وفي عدد الأهداف بـ146 هدفًا.