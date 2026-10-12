صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على مدينة الباحة وعدد من محافظاتها، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، إضافة إلى أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظة العقيق، متوقعاً استمرار الحالة حتى التاسعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بجملة من الظواهر الجوية الخطرة، تشمل: رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية.

وتشمل الأجزاء المتأثرة بهذا التنبيه: مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تطال محافظة العقيق والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.