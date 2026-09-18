صحيفة سبق

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال تنفيذ سلسلة عمليات أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، أسفرت عن توقيف خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام السابق، بتهم التخطيط وإدارة وتنفيذ غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق مأهولة وتسببت في تدمير أحياء وتهجير سكان و…

أعلن العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، أن وحداته المختصة نفّذت، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في النظام البائد.

وطالت التوقيفات طيارين وقيادات ميدانية وضباطاً في غرف العمليات، هم: اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وكشفت التحريات والسجلات العسكرية تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته، في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي، إذ استغلوا إمكانات سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لشنّ غارات مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، أفضت إلى تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية، وتهجير قسري للسكان، فضلاً عن خسائر بشرية واسعة.