أحمد العبدالله

كرّم محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني عدداً من المعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة، بحضور ممثل تعليم مكة الدكتور أحمد باحارث، تقديراً لجهودهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة المخرجات، وترسيخ القيم والمهارات لدى الطلاب، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كرّم محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني المعلمين والمعلمات المتميزين بالمحافظة، تقديراً لجهودهم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وإسهاماتهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، وذلك بحضور ممثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد باحارث.

وهنّأ المحافظ المكرَّمين والمكرَّمات بهذه المناسبة، مثمّناً ما يقدمونه من جهود في الميدان التعليمي، ودورهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، وترسيخ القيم والمعارف والمهارات التي تُسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهَّل، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتميز ومواصلة العطاء.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وتعزيزاً لثقافة التميز والإبداع في الميدان التعليمي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية.