النفط يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تراجع سعر النفط اليوم إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، متأثرًا بموجة هبوط متواصلة منذ آخر جلسات الأسبوع الماضي. وانخفض خام برنت إلى 101.71 دولارًا للبرميل بتراجع 2.16 دولار بما يعادل 2.08%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 98.15 دولارًا للبرميل بانخفاض 2.15 دولار أو 2.14%.
تراجع سعر النفط اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع.
وسجل برنت 101.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش بانخفاض 2.16 دولار بما يعادل 2.08% بعد أن أغلقت منخفضة 0.91% يوم الجمعة.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 2.14% إلى 98.15 دولارًا للبرميل بعد تراجع 1.58% في الجلسة السابقة.