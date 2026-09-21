النفط يهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

صحيفة سبق

2026-09-21T04:45:31.150Z

تراجع سعر النفط اليوم إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، متأثرًا بموجة هبوط متواصلة منذ آخر جلسات الأسبوع الماضي. وانخفض خام برنت إلى 101.71 دولارًا للبرميل بتراجع 2.16 دولار بما يعادل 2.08%، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 98.15 دولارًا للبرميل بانخفاض 2.15 دولار أو 2.14%.