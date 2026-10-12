صحيفة سبق

استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان، اليوم، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث جرى استعراض الخدمات العدلية المقدمة في المحافظة وبحث سبل تطويرها عبر حلول مبتكرة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز التعاون المشترك.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة، معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ورحّب سموه بمعالي الوزير، معربًا عن سعادته بزيارته لمحافظة الدرعية، وجرى خلال الاستقبال استعراض الخدمات العدلية المقدمة في المحافظة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستفادة منها من خلال الوسائل والحلول المبتكرة.

ونوّه الأمير راكان بن سلمان بما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، مثمنًا جهود وزير العدل ومنسوبي الوزارة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتلبية احتياجات المستفيدين في محافظة الدرعية.

من جانبه، أعرب الدكتور الصمعاني عن شكره وتقديره لسمو محافظ الدرعية على حسن الاستقبال، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تطور ونهضة، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم المستفيدين ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية.