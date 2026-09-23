صحيفة سبق

رفع محمد بن راشد بن كريسيع الحمالي، رئيس مركز جو غرب الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مشيدًا بإنجازات المملكة والحراك التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

رفع محمد بن راشد بن كريسيع الحمالي، رئيس مركز جو غرب الرياض، أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين، مشيدًا بما تحقق للمملكة من إنجازات نوعية في شتى المجالات، وما تشهده من حراك تنموي واقتصادي واجتماعي يعكس رؤية القيادة الرشيدة والقيم التي تأسس عليها الوطن.

وقال الحمالي إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة نستذكر فيها ما قامت عليه الدولة من قيم الوحدة والعزيمة والانتماء، وما تشهده اليوم من نهضة شاملة وتنمية متسارعة تعزز مكانتها وتفتح آفاقًا أوسع لمستقبل مزدهر.

كما توجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مثمنًا ما يقدمانه من جهود مخلصة في خدمة المنطقة وأهلها، ودعم مسيرة التنمية والتطوير، بما يواكب تطلعات القيادة ويخدم المواطنين والمقيمين.

وقال الحمالي: «نستحضر في اليوم الوطني مسيرة وطن عظيم توحّد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وتواصلت مسيرته عبر عقود من البناء والتنمية حتى أصبحت المملكة نموذجًا للحضور المؤثر والطموح المتجدد. وهي مناسبة نجدد فيها اعتزازنا بوطننا، لنستمد من إنجازاته دافعًا لمواصلة العمل والعطاء، في ظل قيادة رشيدة أثبتت للقاصي والداني أن عِزّنا بطبعنا.»

وأضاف: «ونحن نحتفي باليوم الوطني السادس والتسعين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يواصل مسيرته المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.»