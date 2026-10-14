صحيفة سبق

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القطيف مقيماً سورياً خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، بعد ممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة، حيث اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما دعا حرس الحدود للإبلاغ عن أي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة.

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مقيماً من الجنسية السورية، خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات النظامية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.